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В нежном жакете с принтом и жемчугах: премьер-министр Японии прибыла в Индию
Глава японского правительства Санаэ Такаити выбрала сдержанный классический наряд для торжественного приема в президентском дворце Индии.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прибыла с официальным визитом в Нью-Дели. На торжественной церемонии у президентского дворца Раштрапати-Бхаван её встретил коллега Нарендра Моди.
Для официального мероприятия Такаити выбрала классический образ. На ней голубо-белый жакет с принтом и накладными карманами, который она сочетала с топом на пуговицах в тон и темно-синей юбкой-карандашом длины миди.
Свой наряд японская премьер-министр дополнила темно-синими кожаными туфлями на невысоких каблуках, жемчужным ожерельем из двух нитей, жемчужными серьгами-пуссетами и металлическими часами на запястье.
Волосы Санаэ были аккуратно уложены в короткую прическу, а в макияже она сделала акцент на розовой помаде.
Напомним, Санаэ Такаити в белом жакете и кружевном топе встретилась с журналистами.