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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

В нежном жакете с принтом и жемчугах: премьер-министр Японии прибыла в Индию

Глава японского правительства Санаэ Такаити выбрала сдержанный классический наряд для торжественного приема в президентском дворце Индии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Санаэ Такаити

Санаэ Такаити / © Associated Press

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прибыла с официальным визитом в Нью-Дели. На торжественной церемонии у президентского дворца Раштрапати-Бхаван её встретил коллега Нарендра Моди.

Для официального мероприятия Такаити выбрала классический образ. На ней голубо-белый жакет с принтом и накладными карманами, который она сочетала с топом на пуговицах в тон и темно-синей юбкой-карандашом длины миди.

Санаэ Такаити и Нарендра Моди / © Associated Press

Санаэ Такаити и Нарендра Моди / © Associated Press

Свой наряд японская премьер-министр дополнила темно-синими кожаными туфлями на невысоких каблуках, жемчужным ожерельем из двух нитей, жемчужными серьгами-пуссетами и металлическими часами на запястье.

Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ Такаити / © Associated Press

Волосы Санаэ были аккуратно уложены в короткую прическу, а в макияже она сделала акцент на розовой помаде.

Напомним, Санаэ Такаити в белом жакете и кружевном топе встретилась с журналистами.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
77
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