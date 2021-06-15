В нежной шляпке с цветами и за руку с мужем: внучка королевы Елизаветы приехала на скачки

Лошадей Зара просто обожает, как и все члены ее семьи.

15 июня в британском городке Аскоте стартовали ежегодные скачки Royal Ascot, которые являются не только одним из главных спортивных событий Британии, но и неким показом мод. Традиционно скачки длятся целых пять дней, а их главными поклонниками являются члены британской королевской семьи.

Одной из первых появилась на скачках Зара Тиндолл - дочь принцессы Анны и внучка королевы Елизаветы. Зара пришла на мероприятие со своим мужем Майком Тиндоллом.

Выбрала она для скачек нежное платье цвета слоновой кости, которое украшал принт polka dot. Платье имело необычный крой с молнией спереди, широкими манжетами и рюшей на подоле. Главной изюминкой образа, конечно же, стала шляпка, украшенная тремя большими розами кремового цвета и черной вуалью. В ушах у Зары были крупные серьги в черно-золотом цвете, а на глазах - солнцезащитные очки. В руках внучка королевы несла классический клатч.

Зара Тиндолл с мужем / Getty Images

Майк Тиндолл тоже был одет в соответствии с дресс-кодом: во фрак, цилиндр и галстук. Его брюки были полосатой расцветки, а жилетка кремового оттенка.

Зара Тиндолл с мужем / Getty Images

Стоит отметить, что Зара - настоящий эксперт по лошадям, ведь она окончила Эксетерский университет по специальности "Физиотерапия", выбрав специализацию "Физиотерапия лошадей". Этих животных Зара обожает, даже сейчас часто ездит верхом и принимает участие в различных соревнованиях.

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Зара Тиндолл в шляпах на королевских скачках в Челтнеме (8 фото)

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