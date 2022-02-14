В нежных объятиях: Марина Порошенко трогательно поздравила мужа с Днем влюбленных

Бывшая первая леди Украины и нынешний депутат Киевсовета показала романтическое фото с мужем.

Марина Порошенко поздравила своего супруга Петра Порошенко с Днем Валентина в Instagram. Она в очередной раз призналась ему в любви и опубликовала их общее романтическое фото.

Супруги запечатлены в нежных объятиях друг друга. Одеты они в черные пальто и черные маски. На фотографии экс-первая леди сверкнула синим маникюром.

"Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того".

Завжди поруч. Завжди люблю @petroporoshenko", — трогательно написала Марина Анатольевна.

Напомним, ранее госпожа Порошенко похвасталась парным подарком на свой день рождения.

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