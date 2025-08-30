- Дата публикации
В нежных пастельных платьях из шифона: сестры Спенсер на красной дорожке в Венеции
В Италии продолжается 82-й Венецианский кинофестиваль.
29 августа в рамках мероприятия состоялась премьера фильма режиссера Луки Гуаданьино «После охоты».
На красную дорожку вышли исполнители главных ролей, а также другие звездные гости, среди которых были племянницы принцессы Дианы — 33-летние сестры-близняшки леди Амелия и леди Элиза Спенсер.
Они блистала перед фотографами в нежных нарядах из полупрозрачного шифона, выполненных в пастельных тонах — персиковом и бирюзовом. Их наряды созданы брендом Intimissimi, а дополнили Амелия и Элиза их роскошными украшениями с камнями, макияжами и лаконичными прическами.
Напомним, что недавно леди Элиза сообщила, что выходит замуж. Ее возлюбленный Ченнинг Миллерд сделал девушке предложение после девяти лет отношений на Санторини, в Греции, где пара наслаждалась отдыхом.