В нежных пастельных платьях из шифона: сестры Спенсер на красной дорожке в Венеции

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Associated Press

29 августа в рамках мероприятия состоялась премьера фильма режиссера Луки Гуаданьино «После охоты».

На красную дорожку вышли исполнители главных ролей, а также другие звездные гости, среди которых были племянницы принцессы Дианы — 33-летние сестры-близняшки леди Амелия и леди Элиза Спенсер.

Они блистала перед фотографами в нежных нарядах из полупрозрачного шифона, выполненных в пастельных тонах — персиковом и бирюзовом. Их наряды созданы брендом Intimissimi, а дополнили Амелия и Элиза их роскошными украшениями с камнями, макияжами и лаконичными прическами.

Напомним, что недавно леди Элиза сообщила, что выходит замуж. Ее возлюбленный Ченнинг Миллерд сделал девушке предложение после девяти лет отношений на Санторини, в Греции, где пара наслаждалась отдыхом.

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer