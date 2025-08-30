ТСН в социальных сетях

В нежных пастельных платьях из шифона: сестры Спенсер на красной дорожке в Венеции

В Италии продолжается 82-й Венецианский кинофестиваль.

Юлия Каранковская
Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Associated Press

29 августа в рамках мероприятия состоялась премьера фильма режиссера Луки Гуаданьино «После охоты».

На красную дорожку вышли исполнители главных ролей, а также другие звездные гости, среди которых были племянницы принцессы Дианы — 33-летние сестры-близняшки леди Амелия и леди Элиза Спенсер.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Associated Press

Они блистала перед фотографами в нежных нарядах из полупрозрачного шифона, выполненных в пастельных тонах — персиковом и бирюзовом. Их наряды созданы брендом Intimissimi, а дополнили Амелия и Элиза их роскошными украшениями с камнями, макияжами и лаконичными прическами.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / © Associated Press

Напомним, что недавно леди Элиза сообщила, что выходит замуж. Ее возлюбленный Ченнинг Миллерд сделал девушке предложение после девяти лет отношений на Санторини, в Греции, где пара наслаждалась отдыхом.

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

