В них ездила Елизавета II: как выглядят кареты, которые Чарльз и Камилла будут использовать в день коронации

В день коронации 6 мая король Чарльз III и королева Камилла будут использовать две кареты. Что это за кареты, мы решили рассказать вам подробнее.
Букингемский дворец на днях подтвердил, что из дворца в Вестминстерское аббатство король Чарльз и его супруга королева Камилла отправятся на карете Diamond Jubilee, которая была создана в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II.
Она более комфортабельна, чем та, в которой на свою же коронацию в 1953 году отправилась королева. У кареты есть корона на крыше, сделанная из дерева, взятого с флагмана HMS Victory адмирала Нельсона, а ее внутренняя часть инкрустирована образцами дерева из таких мест, как замок Балморал, Осборн-Хаус на острове Уайт, дворец Холирудхаус в Эдинбурге, а также из мест, глубоко связанных с британской и мировой историей.
Именно в этой карете мы видели Чарльза и Камиллу вместе с Елизаветой II в 2019 году, когда они направлялись в здание парламента на государственное открытие парламента. Место, где Ее Величество выполняла свой церемониальный долг, информируя парламент в своей речи о повестке дня правительства на предстоящий год.
А вот после коронации король Чарльз и королева Камилла уже в карете Gold State Coach отправятся из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец. Сама Елизавета II поездку в этой карете описывала как "ужасную", так как карета весьма неудобная и очень старая - создана она в 1762 году. Однако королева ехала в ней в обоих направления из дворца в аббатство и наоборот, а вот ее сын несколько изменил традицию.
Золотая карета используется только для перевозки монарха и его супруги (супруга).
То есть в этой карете по пути из Вестминстерского аббатства будет ехать только Чарльз и Камилла.
Сегодня существует очень мало монархий, которые сохранили работающие кареты той эпохи, поэтому это удивительно вернуться в день коронации короля Чарльза III на несколько столетий назад, увидев короля и королеву в этой карете.
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