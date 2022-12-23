В новом блестящем жакете: принцесса Уэльская записала обращение перед Рождеством

Принцесса Уэльская поделилась в Instagram роликом, который был записан после праздничного концерта в честь предстоящего Рождества в Вестминстерском аббатстве.

В новом ролике, опубликованном в аккаунте, принцесса Кэтрин говорит, что Рождество всегда было особым временем для покойной королевы Елизаветы II и ее семьи.

"Ее Величество близко к сердцу встречала Рождество как время, которое объединяет людей и напомнает нам о важности веры, дружбы и семьи, а также о проявлении сочувствия и сострадания", - говорит 40-летняя Кейт.

Принцесса одета в блестящий кардиган от Self-portrait, записала видео, в котором говорит: "Прошлогоднее мероприятие напомнило мне, что я больше всего люблю в Рождестве: видеть, как люди собираются вместе, праздновать и переживать особые моменты, а также думать об уходящем году. Хотя в этом году Рождество будет совсем другим, мы все еще можем помнить общие воспоминания и традиции. Найдите время, чтобы замедлиться и отпраздновать с семьей и друзьями все замечательные события, которые делают Рождество таким особенным", - сказала Кейт.

Напомним, на рождественском концерте принцессы Уэльской выступили и маленькие украинцы.

Читайте также: