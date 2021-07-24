В новом брючном костюме и любимых жемчугах: деловой образ Камалы Харрис на встрече

Вице-президент США посетила встречу с королем Иордании Абдаллой II.

Фотографы запечатлели Камалу Харрис, когда она выходила из официальной резиденции вице-президента в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне, чтобы приветствовать короля Иордании Абдаллу II на рабочем завтраке. Король прилетел в США с трехдневным визитом, а сопровождала его жена королева Рания и их 27-летний сын принц Хуссейн.

Вице-президент большая поклонница брючных костюмов и в этот раз решила остаться верной себе, но вот только сменила строгую гамму на более светлую. На встречу она выбрала костюм голубого цвета, который сочетала со светлимы туфлями-лодочками на высоком каблуке, белым шелковым топом и любимым жемчужным ожерельем. Волосы она уложила в простую, но элегантную прическу, а на лице сделала макияж.

Камала Харрис / Associated Press

После встречи с королем Камала присутствовала на встрече президента Джо Байдена в Кабинете министров Белого дома.

Камала Харрис / Associated Press

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Деловые образы Камалы Харрис (8 фото)

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