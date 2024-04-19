В новом костюме и блузке с галстуком-бантом: Елена Зеленская пообедала в школьной столовой

Елена Зеленская приняла участие в презентации нового сборника рецептур для школьных столовых от Евгения Клопотенко. В нее вошли более 600 блюд традиционной украинской и мировой кухни, в том числе из школьного меню европейских стран.

Евгений Клопотенко и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Сборник издан в поддержку Стратегии реформы школьного питания. Еще раз подчеркиваю: эта замечательная, понятная и подробная книга – помощь и вдохновение для тех, кто готовит школьные обеды и кормит детей ежедневно. Она является очень полезной базой и подсказкой, но никто никого не заставляет готовить исключительно по этим рецептам.

Уже много поваров, прошедших обучение и переобучение в кулинарных хабах реформы, готовят по собственным рецептам, учитывающим местные особенности и потребности. И мы только приветствуем такую гибкость и здравомыслие", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская также протестовала школьное меню. Она вместе с учениками пообедала в столовой.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди выглядела красиво в новом деловом костюме графитового оттенка и блузке в тон с воротником-стойкой и галстуком-бантом. К лацкану жакета Елена прикрепила брошь в виде колоска пшеницы.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента сделала аккуратную укладку с боковым пробором, макияж в натуральных оттенках и завершила лук лаконичными золотыми серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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