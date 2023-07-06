В новом костюме и с идеальной укладкой: королева Камилла с королем Чарльзом на мероприятии в Шотландии

После своей коронации в Шотландии король и королева продолжили исполнять свои королевские обязанности.

Чарльз и Камилла посетили сегодня центр для посетителей Великого гобелена Шотландии в Галашилсе, чтобы отметить 10-летие с тех пор, как гобелен был завершен и выставлен на всеобщее обозрение.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Для очередного выхода в Шотландии королева выбрала серое платье и короткий жакет, сочетая наряд с бежевыми туфлями-лодочками на невысоких каблуках.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Также супруга монарха носила потрясающую брошь в форме короны Тюдоров, прикрепленную к ее жакету, сделала идеальную укладку и дневной мейкап. Ее Величество с удовольствием общалась с подданными, улыбалась и дала маленькой поклоннице ухватить себя за палец, а в это время ее мама фотографировала королеву.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III был в килте, как часто бывает в нем и на других мероприятиях, посещаемых в Шотландии.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали вам лучшие фотографии церемонии коронации монаршей четы, которая состоялась в Эдинбурге вчера.

Читайте также: