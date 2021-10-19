В брючном костюме и ботильйонах из змеиной кожи: новый образ кронпринцессы Виктории в Риме

Наследная принцесса Швеции Виктория продолжает свой визит в Италию.
Ее королевское Высочество сегодня посетила штаб-квартиру Open Fiber (итальянская телекоммуникационная компания) во время двухдневного визита в Рим для развития двусторонних отношений в области торговли и инвестиций.
На новое рабочее мероприятие кронпринцесса приехала в сером брючном-костюме, под которым была белая блузка и те же ботильйоны, в которых Виктория появлялась на публике в свой предыдущий выход.
На шее у принцессы была тонкая подвеска, в ушах – жемчужные серьги, на лицо она надела черную защитную маску, а также сделала макияж с акцентом на глаза. Длинные волосы будущей шведской королевы были традиционно собраны в пучок.
Днем ранее кронпринцесса вместе с мужем Даниэлем посещала открытие выставки "Образы, которые меняют мир" на площади Сан-Сильвестро в Риме, а также гала-ужин в резиденции посла Швеции.
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