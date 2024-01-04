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В новом луке и с жемчужным чокером на шее: кронпринцесса Мэри посетила банкет

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В новом луке и с жемчужным чокером на шее: кронпринцесса Мэри посетила банкет

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Будущие король и королева Дании посетили еще один прием в королевском замке Кристиансборг в Копенгагене.

Наследный принц Фредерик и наследная принцесса Мэри прибыли на новогодний праздник для офицеров Вооруженных сил и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, а также приглашенных представителей крупнейших национальных организаций и королевского покровительства в замке Кристиансборг в Копенгагене.

Будущая королева Мэри появилась на приеме в черном топе и песочной макси-юбке от Rachel Gilbert, дополнив лук пыльно-розовым клатчем Bottega Veneta, лаконичными серьгами в ушах и жемчужным чокером из пяти нитей. Также у принцессы был бордовый маникюр и несколько золотых браслетов на запястьях, она сделала насыщенный макияж на лице и собрала волосы в высокий хвост. Кронпринц Фредерик был традиционно в военной форме.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Напомним, королева Дании Маргрете объявила в своей новогодней речи, что она отрекается от престола 14 января 2024 года. Наследный принц Фредерик займет ее место и станет королем Дании Фредериком X, а его супруга королевой Мэри.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
224
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