В новом пальто и туфлях: королева Камилла с королем Чарльзом впервые появились на публике после коронации

У короля и королевы уже завершился непродолжительный отпуск после их коронации 6 мая.

Король Чарльз III и королева Камилла впервые после своей коронации вместе появились на публике.

Королева Камилла и король Чарльз III в Ковент-Гарден / Фото: Associated Press

Их Величества побывали в Ковент-Гарден, что в центральном Лондоне. Супруги посетили церковь Святого Павла, также известную как Церковь актеров. А после визита в церковь отправились прогуляться по району, который славится развлечениями и театрами.

Королева Камилла в Ковент-Гарден / Фото: Associated Press

На королеве Камилле сегодня нежно-голубое пальто от Anna Valentine, к которому она подобрала светлый платок с цветочным принтом, в руках у нее была серая сумка от Charlotte Elizabeth на короткой ручке (похоже, это новинка), а ей в тон были сшиты туфли от Eliot Zed.

Королева Камилла и король Чарльз III в Ковент-Гарден / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III в Ковент-Гарден / Фото: Associated Press

Образ свой королева дополнила жемчужными серьгами-клипсами, так как у нее не проколоты уши, лаконичной укладкой и легким макияжем.

Королева Камилла и король Чарльз III в Ковент-Гарден / Фото: Associated Press

Ее супруг король Чарльз III был в темно-синем костюме, подобрав к нему белую рубашку и синий галстук с принтом. Камилла хоть была и не в синем, но их с Чарльзом образы хорошо гармонировали.

Королева Камилла и король Чарльз III в Ковент-Гарден / Фото: Associated Press

Король и королева часто одеваются в унисон. Так было и на коронационном концерте.

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