В новом платье и белом халате: королева Камилла появилась на публике без Чарльза

Ее Величество встретилась с профессором иммунной регуляции Института иммунитета и трансплантологии Университетского колледжа Лондона Люси Уокер во время посещения лаборатории, которая специализируется на разработке новых подходов к изучению множественных аутоиммунных заболеваний в Королевской бесплатной больнице в Хэмпстеде.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла была в длинном двухцветном платье от Samantha Sung и обута в бежевые замшевые туфли-лодочки от Eliot Zed. Из украшений на королеве был снова ее любимый браслет от Van Cleef & Arpels, помолвочное и обручальное кольца, несколько золотых цепочек с подвесками на шее. Прическа у королевы Камиллы была классической, а макияж - дневным.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Вчера, напомним, король и королева посетили специальный бал в честь 20-летия благотворительной организации, основанной покойным братом Камиллы - Марком Шандом. В этот день супруга монарха облачилась в голубое платье-тунику, расшитое бисером, под которым были широкие брюки от Anna Valentine.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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