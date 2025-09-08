В новом платье и с бриллиантами в ушах: принцесса Кейт присоединилась к принцу Уильяму на мероприятии

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Реклама

Чтобы отметить третью годовщину смерти королевы Елизаветы II, супруги приехали в Национальную федерацию институтов женщин в Саннингдейле. Там Уэльские узнают о том, как организация дает женщинам возможности для общения, приобретения новых навыков и участия в общественных проектах.

Принцесса Кейт появилась на публике в платье миди в клетку с широким воротником, рукавами-фонариками, баской и пуговицами на груди от ее любимого бренда Alessandra Rich, обула туфли-лодочки из антрацитовой кожи с тиснением от Boss, а образ Ее Высочества дополняли серьги-гвоздики с белыми топазами и бриллиантами от Kiki McDonough, которые мы на ней ранее не видели и помолвочное кольцо с сапфиром.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Кэтрин распустила длинные волосы, сделала укладку легкими кудрями и легкий дневной макияж на лице.

Реклама

Принц Уильям выбрал для выхода черный пиджак и брюки (вероятно, из-за того, что королевская семья в трауре по герцогине Кентской), белую рубашку и черный галстук.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе принц и принцесса посетили Музей естественной истории в Лондоне, где Кэтрин появилась в блейзере от Ralph Lauren, черных брюках с высокой талией и коричневых балетках Pretty Ballerinas.