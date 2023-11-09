В новом платье и с идеальной укладкой: королева Камилла на преиме в Букингемском дворце

Король Чарльз и королева Камилла устроили очередной прием в Букингемском дворце в Лондоне.
На приеме отмечали вклад Соединенного Королевства в гуманитарные усилия во всем мире. Король Чарльз и королева Камилла были представлены руководителю Комитета по чрезвычайным ситуациям (DEC) Салеху Саиду на мероприятии, которая объединяет 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании для сбора средств во время кризиса за рубежом.
76-летняя королева Камилла снова была в платье от Фионы Клэр, в этот раз это был черный наряд с белой вышивкой на груди и на рукавах, а обута была в черные туфли на каблуках.
Ее белокурые волосы были красиво уложены, на шее королевы был жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой, а на запястье сверкал браслет Van Cleef Arpels. На груди у королевы была прикреплена брошь "Красный мак", которые все члены королевской семьи носят в ноябре в преддверии Дня памяти.
Напомним, на днях король и королева присутствовали на своем первом государственном открытии парламента, где Камилла появилась в бриллиантовой тиаре покойной королевы Елизаветы II и в своем коронационном платье.
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