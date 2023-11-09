В новом платье и с идеальной укладкой: королева Камилла на преиме в Букингемском дворце

На приеме отмечали вклад Соединенного Королевства в гуманитарные усилия во всем мире. Король Чарльз и королева Камилла были представлены руководителю Комитета по чрезвычайным ситуациям (DEC) Салеху Саиду на мероприятии, которая объединяет 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании для сбора средств во время кризиса за рубежом.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

76-летняя королева Камилла снова была в платье от Фионы Клэр, в этот раз это был черный наряд с белой вышивкой на груди и на рукавах, а обута была в черные туфли на каблуках.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее белокурые волосы были красиво уложены, на шее королевы был жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой, а на запястье сверкал браслет Van Cleef Arpels. На груди у королевы была прикреплена брошь "Красный мак", которые все члены королевской семьи носят в ноябре в преддверии Дня памяти.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, на днях король и королева присутствовали на своем первом государственном открытии парламента, где Камилла появилась в бриллиантовой тиаре покойной королевы Елизаветы II и в своем коронационном платье.

Король Чарльз и королева Камилла на открытии государственного парламента в 2023 году / Фото: Associated Press

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