В новом платье и с любимой подвеской на шее: герцогиня Камилла приехала в Оксфорд

В новом платье и с любимой подвеской на шее: герцогиня Камилла приехала в Оксфорд

Герцогиня Корнуольская сегодня посетила новое мероприятие в Оксфорде.

73-летняя супруга принца Чарльза приехала в хоспис Helen & Douglas House для детей и подростков. Камилла была запечатлена фотографами, когда общалась с сотрудниками этого заведения.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Сегодня герцогиня Корнуольская была одета в синее платье длины миди с белым воротником и рукавами три четверти. Ее скромный, но элегантный образ был дополнен светло-бежевыми кожаными туфлями на невысоких каблуках. На запястье у Камиллы был фитнес-браслет, который она носит довольно часто на публичные мероприятия. Также герцогиня надела свое любимое золотое украшение на шею в виде подвески с сердцем и несколько золотых браслетов на запястье. Укладка и макияж были, как всегда, классическими.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

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Недавно герцогиня вернулась из поездки в Уэльс, куда ездила вместе с принцем Чарльзом. Там королевская пара посетила отреставрированный Центр наследия в Ллантрисанте, а также виноградники Лланерх. Камилла взяла в руки лопату и посадила виноградную лозу и попробовала местное вино.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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