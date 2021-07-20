В новом платье и с ножом в руках: фотографы сделали забавное фото герцогини Камиллы

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз совершают трехдневную поездку в графства Девон и Корнуолл.
На одном из мероприятий королевская пара отпраздновала годовщину Фонда сельской местности принца Уэльского, которая является единственной благотворительной организацией в Великобритании, предоставляя возможность семейным фермам и сельским общинам обеспечить свое будущее.
На мероприятии Чарльза сопровождала Камилла. 74-летняя герцогиня продемонстрировал на публике новый образ в синем платье-макси в принт и с поясом на талии, которое надела в сочетании с нюдовыми туфлями на невысоких каблуках. Золотой браслет на запястье и две любимые подвески на шее дополняли образ Камиллы. Также в ушах у нее были серьги с маленькими жемчужинами, волосы были красиво уложены, а на лице был легкий макияж.
Фотографы сделали забавное фото Камиллы с ножом в руках, герцогиня готовилась разрезать торт. Репортеры часто делают снимки, на которых герцогиня держит нож и выглядят такие фотографии всегда забавно. Видимо, такое ответственное задание, как разрезание торта больше никому доверить не могут.
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