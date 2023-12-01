В новом платье и с колье в виде змеи: королева Камилла на светской церемонии

Ее Величество прибыла на ужин в честь вручения наград RIFLES Awards, проводимый раз в два года, в ратуше лондонского Сити в британской столице.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

76-летняя Камилла выглядела великолепно в платье от Fiona Clare с неглубоким V-образным декольте, на шее у нее сверкало колье в виде змеи Van Cleef & Arpels из коллекции ее бабушки, а на груди была пришпилена брошь с бриллиантами и изумрудами изготовлена по заказу компании Rifles, а на запястьях еще несколько браслетов. В руках королева держала синий клатч, а обута была в туфли на каблуках.

Макияж и прическа королевы Камиллы были классическими, выглядела супруга короля Чарльза III прекрасно.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, сам монарх в четверг начал визит в Объединенные Арабские Эмираты для участия в 28-й конференции ООН по изменению климата, которая называется COP28.

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