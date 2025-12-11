ТСН в социальных сетях

Общество
93
1 мин

В новом платье и туфлях: королева Камилла встречала детей в Кларенс-хаусе, чтобы украсить елку

Этой традиции уже много лет и Камилла неустанно ее придерживается из года в год.

Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Сегодня днем ​​Ее Величество приняла в своей лондонской резиденции тяжелобольных детей, которые помогли ей украсить рождественскую елку. Кларенс-хаус превратился в рождественский грот, где неожиданный визит Санты и его оленей порадовал тяжелобольных детей, находящихся под опекой благотворительных организаций Helen & Douglas House и Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровительницей которых является королева.

Королева Камилла в Кларенс-хаусе / © Getty Images

Королева Камилла в Кларенс-хаусе / © Getty Images

Камилла прокатила детей на санях королевы Виктории, украшенных оленями, раздала подарки и устроила праздничный пир. Это был уже 20-й год, когда она проводила рождественскую вечеринку в Кларенс-хаусе для детей с неизлечимыми заболеваниями и для их семей.

Королева Камилла в Кларенс-хаусе / © Associated Press

Королева Камилла в Кларенс-хаусе / © Associated Press

Королева появилась на мероприятии в изумрудном платье с камнями на груди и рукавах. Она также надела черные плотные колготы и обула кожаные туфли-лодочки на каблуках. На груди у Ее Величества была брошь в виде птицы, в ушах серьги-висюльки из золота, а на шее любимая подвеска в форме пластины, на которой выгравированы инициалы ее внуков.

Королева Камилла в Кларенс-хаусе / © Getty Images

Королева Камилла в Кларенс-хаусе / © Getty Images

В этом году королева и король снова отправятся в Сандрингем на Рождество. А вот дети Камиллы не присоединятся к матери на празднике.

