В новом платье-рубашке: герцогиня Софи привлекла внимание лаконичным нарядом

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

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Любимая невестка королевы Елизаветы II, герцогиня Эдинбургская, посетила выставку Unsilenced: Sexual Violence in Conflict в Имперском военном музее в Лондоне. Для визита герцогиня надела новое розовое шелковое макси-платье от Габриэлы Херст — своего любимого дизайнера.

Платье застегивалось спереди, имело рукава три-четверти и пояс на талии. Этот нежный наряд Софи дополнила туфлями от бренда Jimmy Choo — марки, которую также очень любила принцесса Диана. Сумка герцогини были от Sophie Habsburg — бренда, который она неоднократно выбирала для появлений на мероприятиях любых типов.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Этот наряд она продемонстрировала после того, как сходила на чай в Лондоне несколькими днями ранее.

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Она тогда носила наряд был от бренда Aspiga, который дополнила несколькими лаконичными украшениями. У голубого платья были рукава с рюшами и V-образное декольте.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images