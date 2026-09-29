В новом платье с бантом: королева Летиция впечатлила образом на встрече с президентской четой Макрон

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, король Филип VI и королева Летиция / © Getty Images

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Король Филипп VI и королева Летиция приветствовали гостей на официальном приеме в Королевском дворце в Мадриде.

Церемония приветствия началась с того, что четверка заняла свои места в VIP-ложе, чтобы прослушать национальные гимны Французской Республики и Испании, а также салют из 21 орудия — пожалуй, самый характерный звук, который доносится из Оружейного двора Королевского дворца во время проведения подобных торжественных мероприятий.

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Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, король Филип VI и королева Летиция / © Getty Images

Визит состоялся чуть более чем через три года после подписания двумя странами в Барселоне Договора о дружбе и расширенном сотрудничестве. После официального приветствия Их Величества устроят обед во дворце Сарсуэла, а вечером состоится грандиозное завершение - торжественный ужин в Королевском дворце.

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Королева Летиция надела платье от бренда Pertegaz, дизайнера, которого она очень ценит, поскольку именно он создал ее свадебное платье в 2004 году. Оно представляет собой миди-платье жемчужно-серого цвета из крепа с облегающим лифом и цветочной вышивкой, а также бантом на шее. Образ королева дополнила черными слингбэками на невысоких каблуках, лаконичными серьгами-гвоздиками и двумя кольцами на пальцах - ее любимое Coreterno, а также кольцо из позолоты от бренда Karen Hallam. Волосы Летиция распустила и сделала макияж в теплых оттенках.

Первая леди Брижит Макрон выбрала для визита полностью розовый образ от Louis Vuitton и обула замшевые туфли нюдового цвета на высоких каблуках.

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, король Филип VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Испании и президент Франции выбрали темные костюмы, белые рубашки и пестрые галстуки и выглядели по деловому и стильно.

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