В новом сливовом костюме: королева Летиция с мужем посетила выставку

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Король Филипп VI и королева Летиция приветствовали ожидающих их людей по прибытии на выставку «Преображение Валенсии 1866-2026». Выставка организована газетой «Las Provincias» из региона Воченто по случаю ее 160-летия.

В этот раз королева появилась на публике в новом костюме-двойке сливового цвета от своего любимого бренда Boss. Прямой, слегка приталенный силуэт и классическая длина отличались тщательной проработкой деталей. Плечи были четко очерчены, лацканы пропорциональны, а застежка аккуратная.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Под пиджак жакет Летиция выбрала водолазку от Falconeri черного цвета с высокой горловиной и обула лаковые туфли на невысоких каблуках. Ее волосы были распущены, на лице легкий макияж, а в ушах одни из любимых золотые серьги-кольца.

Реклама

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Этот образ Летиции отличался от того, в котором Ее Величество предстала на церемонии Zenda Awards 2024-2025 в Королевской фабрике гобеленов в Мадриде. Для этого мероприятия Летиция выбрала серую блузку от Hugo Boss с бантом и объемными рукавами, сочетала их с высокими черными брюками-клеш с высокой талией.