ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1304
Время на прочтение
1 мин

В новой красивой вышиванке: Елена Зеленская открыла украинскую книжную полочку в чешской библиотеке

Первая леди продемонстрировала новый национальный наряд на мероприятии в Праге.

Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в открытии украинской книжной полки в Национальной библиотеке Чешской Республики. Первая леди поблагодарила библиотеку за многолетнюю поддержку украинского культурного наследия. Она также отметила важность сохранения культуры во время войны.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

По ее словам, заведение входит в глобальный проект, который насчитывает уже 50 тысяч книг на 240 полочках в 57 странах мира и в библиотеке ЮНЕСКО.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

«Наши полочки — не только для поддержки украинского слова, они для понимания между странами и культурами. Для возможности узнавать правду из первоисточников, без искажений и стереотипов», - сказала супруга президента.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленская появилась в новой красивой вышиванке, которую скомбинировала с черными брюками-палаццо с поясом и черной обувью. У Елены была укладка с боковым пробором и нежный макияж. Лаконические серьги завершили аутфит первой леди.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская выступила на конференции в бежевом жакете оригинального кроя и штанах со стрелками.

Дата публикации
Количество просмотров
1304
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie