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В новой красивой вышиванке: Елена Зеленская открыла украинскую книжную полочку в чешской библиотеке
Первая леди продемонстрировала новый национальный наряд на мероприятии в Праге.
Елена Зеленская приняла участие в открытии украинской книжной полки в Национальной библиотеке Чешской Республики. Первая леди поблагодарила библиотеку за многолетнюю поддержку украинского культурного наследия. Она также отметила важность сохранения культуры во время войны.
По ее словам, заведение входит в глобальный проект, который насчитывает уже 50 тысяч книг на 240 полочках в 57 странах мира и в библиотеке ЮНЕСКО.
«Наши полочки — не только для поддержки украинского слова, они для понимания между странами и культурами. Для возможности узнавать правду из первоисточников, без искажений и стереотипов», - сказала супруга президента.
На мероприятии Зеленская появилась в новой красивой вышиванке, которую скомбинировала с черными брюками-палаццо с поясом и черной обувью. У Елены была укладка с боковым пробором и нежный макияж. Лаконические серьги завершили аутфит первой леди.
Напомним, Елена Зеленская выступила на конференции в бежевом жакете оригинального кроя и штанах со стрелками.