В новой вышиванке с объемными рукавами: Елена Зеленская посетила Волынскую область

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская посетила Волынскую область. В рамках своего рабочего визита она посетила пренатальный центр Волынского областного медицинского объединения защиты материнства и детства.

Первая леди побывала также в Волынском национальном университете имени Леси Украинки, который является лидером по подготовке психологов в регионе.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там супруга президента предстала в новой красивой вышиванке от украинского бренда OKSANA BEILAKH. Черная рубашка украшена белой и красной вышивкой, имеет спущенные плечи, объемные рукава и вырез.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Вышиванку Зеленская скомбинировала с широкими черными брюками со стрелками, черным кожаным поясом и черной обувью на грубой подошве.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У Елены была аккуратная прическа с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Владимир и Елена Зеленские показали фотографию в роскошных вышиванках и поздравили украинцев с праздником.