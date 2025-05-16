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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
306
Время на прочтение
1 мин

В новой вышиванке с объемными рукавами: Елена Зеленская посетила Волынскую область

Первая леди пополнила гардероб новым национальным нарядом от украинского бренда.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила Волынскую область. В рамках своего рабочего визита она посетила пренатальный центр Волынского областного медицинского объединения защиты материнства и детства.

Первая леди побывала также в Волынском национальном университете имени Леси Украинки, который является лидером по подготовке психологов в регионе.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там супруга президента предстала в новой красивой вышиванке от украинского бренда OKSANA BEILAKH. Черная рубашка украшена белой и красной вышивкой, имеет спущенные плечи, объемные рукава и вырез.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Вышиванку Зеленская скомбинировала с широкими черными брюками со стрелками, черным кожаным поясом и черной обувью на грубой подошве.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У Елены была аккуратная прическа с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Владимир и Елена Зеленские показали фотографию в роскошных вышиванках и поздравили украинцев с праздником.

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Дата публикации
Количество просмотров
306
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