В Новой Зеландии ведущей новостей в прайм-тайм стала девушка с татуировкой на лице

В Новой Зеландии ведущей новостей в прайм-тайм стала девушка с татуировкой на лице

37-летняя Орини Кайпара из Новой Зеландии стала первой в мире ведущей вечерних новостей из народа маори.

На местном телевидении она работает давно, но ранее в прайм-тайм не появлялась, однако из-за того, что ведущий вечерних новостей не смог выйти на работу, ему пришлось искать замену. Орини подменила коллегу в прямом эфире Newshub Live, сообщает Daily Mail.

Татуировка на лице журналистки называется та-моко и является старинной традицией племени маори - коренного населения Новой Заландии. Татуировка таит в себе много символизма, считается священной и рассказывает историю происхождения семьи ее владельца, а для женщин еще и являлась символом взросления.

Традиционное для своего народа тату девушка сделала еще в 2019 году после сдачи ДНК-теста, который показал, что она на 100% маори. До того момента она уже работала на телевиденье ведущей дневных выпусков новостей.

В Instagram Орини поделилась своими чувствами по поводу появления в эфире: "Я потеряла дар речи. Горжусь тем, что стала ведущей новостей в 18:00. Не позволяйте вашей самобытности или вашей культуре ограничивать вас. Используйте это как силу, чтобы творить великие дела".

Также тату та-моко на лице есть и у министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты. Она стала первой женщиной-политиком с традиционным тату на лице.

Наная Махута / Getty Images

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