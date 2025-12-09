ТСН в социальных сетях

В новых серьгах и в платье с "епископскими" рукавами: Брижит Макрон продемонстрировала элегантный образ для ужина

Первая леди Франции выбрала для официального ужина монохромный аутфит.

Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон встречали возле Елисейского дворца в Париже премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича с супругой Аной Маслач Пленкович. Макроны устроили для гостей официальный ужин.

Первая леди Франции появилась там в темно-синем платье миди с «епископскими» рукавами, тонким поясом на талии и юбкой А-силуэта. На шее у нее был шарф в тон.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Госпожа Макрон обула черные кожаные туфли, собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж смоки-айс, украсила уши изысканными серьгами с бриллиантами и сапфирами, а руки — бриллиантовыми кольцами.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон был одет в черный костюм-тройку, белую рубашку и черную бабочку, которые он дополнил черными туфлями.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в платье-футляре цвета овсянки появилась в Пекине.

