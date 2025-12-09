- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 1 мин
В новых серьгах и в платье с "епископскими" рукавами: Брижит Макрон продемонстрировала элегантный образ для ужина
Первая леди Франции выбрала для официального ужина монохромный аутфит.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон встречали возле Елисейского дворца в Париже премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича с супругой Аной Маслач Пленкович. Макроны устроили для гостей официальный ужин.
Первая леди Франции появилась там в темно-синем платье миди с «епископскими» рукавами, тонким поясом на талии и юбкой А-силуэта. На шее у нее был шарф в тон.
Госпожа Макрон обула черные кожаные туфли, собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж смоки-айс, украсила уши изысканными серьгами с бриллиантами и сапфирами, а руки — бриллиантовыми кольцами.
Эммануэль Макрон был одет в черный костюм-тройку, белую рубашку и черную бабочку, которые он дополнил черными туфлями.
