В новых туфлях и с идеальным маникюром: 95-летняя Елизавета II на мероприятии в Виндзорском замке

Королева Елизавета II появилась на публике на следующий день после того, как объявили, что ее сын принц Эндрю урегулировал вопрос в связи с обвинениями в сексуальном насилии.
Сегодня Ее Величество провела встречу с новым министром обороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском замке.
Через два месяца Елизавете II исполнится 96 лет. Надо отдать должное королева отлично выглядит. На встречу она пришла в зеленом платье с принтом и с плиссированным подолом, к которому подобрала более удобные и мягкие кожаные туфли на невысоких каблуках (обычно монарх обувает туфли от Anello & Davide).
В руках Елизавета держала трость, теперь она практически всегда именно с ней и выходит на публику. Также неизменными аксессуарами ее образа стали жемчужное колье, серьги из жемчуга и золотые часы на запястье.
Ей 95, но она все так же любит прихорашиваться. У монарха был идеальный маникюр, на пальце она продолжает носить свое обручальное кольцо и помолвочное, подаренное Филиппом, делает укладку кудрями и наносит на губы любимую яркую помаду.
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