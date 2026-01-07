Кэролайн Кеннеди с внучкой на руках / © Getty Images

Она была американской журналисткой и писательницей, дочерью Кэролайн Кеннеди и внучкой Джона и Жаклин Кеннеди. Татьяна Шлоссберг умерла от острого миелоидного лейкоза — онкологического заболевания крови. О болезни Татьяна узнала в 2024 году, сразу после рождения второго ребенка.

Длительное лечение не смогло помочь женщине спастись и врачи сообщили, что ей остался примерно один год жизни, о чем она публично рассказала в ноябре 2025 года. Шлоссберг умерла 30 декабря 2025 года в возрасте 35 лет.

Проститься с Татьяной на камерной католической церемонии пришла ее семья и друзья. Фотографы запечатлели ее мужа Джорджа Морана и двух их маленьких детей — муж держал сына на руках, а Кэролайн Кеннеди — дочь.

Муж Татьяны Джордж Моран с их сыном / © Getty Images

Также в объектив попали братья и сестры женщины: Джек и Роуз, а также двоюродные братья и сестры — Кэтрин, Кристофер и Кристина. Также на прощании была тетя Татьяны — Мария Шрайвер.

Джек и Эдвин Шлоссберги — брат и отец Татьяны / © Getty Images

Мария Шрайвер и ее дочери Кэтрин и Кристина / © Getty Images

Прощание со Шлоссберг посетил также бывший президент США Джо Байден. Мужчину сфотографировали, когда он выходил из церкви.