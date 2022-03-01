В Нью-Йоркской Метрополитен-опере исполнили Гимн Украины и уволили российских звезд

Украину поддерживает весь мир.
The Metropolitan Opera в Нью-Йорке расторгла контракты с российскими артистами, поддерживающими политику Путина.
"Мы больше не будем сотрудничать с артистами или институтами, которые поддерживают Путина или поддерживаются им", – заявил генеральный менеджер Питер Гелб в Facebook.
Перед началом оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" минутой молчания зал почтил память невинных жертв российской агрессии.
Затем в Метрополитен-опере исполнили Гимн Украины, который публика слушала стоя.
"Метрополитен-опера открывает свое сердце жертвам неспровоцированной войны в Украине и приветствует героизм украинского народа", - отметил Питер Гелб.
Спасибо, Нью-Йорк!
Украину поддерживает весь мир, многие звезды уже высказались. Среди них Роберт де Ниро, Брайан Кокс, Леди Гага, Пол Маккартни, Стивен Кинг и многие многие другие.
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