В нюдовом костюме и со змеиным клатчем: королева Максима в элегантном луке вышла в свет

Организация Noodfonds занимается тем, что поддерживает уязвимые домохозяйства, которые сталкиваются с финансовыми трудностями из-за высоких цен на энергоносители.

Королева продемонстрировала сегодня очень нежный образ в бежевом цвете. На ней был брючный костюм, который отлично гармонировал с остроносой обувью на каблуках и клатчем-конвертом из змеиной кожи.

Волосы Ее Величество распустила волосы, сделала насыщенный макияж глаз, а губы оставила натурального цвета. В ушах у нее были крупные золотые серьги. На запястьях было несколько браслетов и часы. А кольцо с камнем сверкало на пальце.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А недавно, напомним, мы показывали вам, как король и королева Нидерландов посещали торжественное мероприятие в Апелдорне. Тогда Максима надела черное шерстяное пальто-накидку от Natancouture, золотистые туфли с прозрачными вставками от Natan, а в руках держала черный клатч Gianvito Rossi и платок.

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