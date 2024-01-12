В нюдовой водолазке и брючном костюме: королева Матильда на новом мероприятии

Ее Королевское Высочество королева Матильда посещала некоммерческую организацию "Handicap Visuel Formation Emploi" в Бельгии. Она прибыла на мероприятие в брючном костюме в принт "собачий зуб" и нюдовой водолазке, на ее талии был коричневый пояс, а обута она была в замшевые ботинки на каблуках.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

У королевы был очень легкий макияж, в ушах лаконичные серьги-кольца, волосы уложены в классическую прическу.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

На днях король и королева посетили прием в замке Лакен, который был организован для дипломатических миссий, аккредитованных в Бельгии. На нем Матильда блистала в бордовом платье Natan Couture, с клатчем от Dior и туфлях-лодочках Natan Couture.

Король Филипп и королева Матильда / Фото: Getty Images

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