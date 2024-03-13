В объективах папарацци: принцессу Уэльскую запечатлели возле Виндзора

Кадры были сделаны несколько дней назад в тот момент, когда принц Уильям направлялся на службу в честь Дня Содружества в Вестминстерское аббатство.

Фотографам удалось запечатлеть автомобиль Уильяма, в котором рядом с ним ехала супруга принцесса Уэльская Кэтрин. Они оба находились на заднем сидении. Снимок опубликовали на сайте издание Daily Mail.

Как сообщает издание, Кейт в тот момент ехала на частную встречу. К королевским обязанностям Кэтрин планирует вернуться не раньше Пасхи, или как только состояние ее здоровья это позволит.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А в воскресенье, в День матери, который отмечали 10 марта в Великобритании, принцесса Кейт поделилась новым семейным снимком вместе с тремя детьми. Правда, позже попала из-за этой фотографии в скандал.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Читайте также: