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В объективе фотографов: Джо Байден в синем костюме, его внучка – в шубе и брюках с лампасами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1072
Время на прочтение
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В объективе фотографов: Джо Байден в синем костюме, его внучка – в шубе и брюках с лампасами

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США с внучкой Натали вернулся из поездки в Калифорнию и Неваду.

В объективы фотографов попал президент Джо Байден, который шел за руку со своей внучкой Натали Байден по Южной лужайке Белого дома. Они вышли с борта вертолета Marine One, вернувшись с Западного побережья.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Байден был одет в синий костюм, светло-голубую рубашку, галстук с принтом и черные туфли.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

На внучке была шуба из искусственного меха молочного оттенка, коричневая блузка с красным принтом и рюшами, укороченные черные брюки с розовыми лампасами и черные ботильоны.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Свой образ Натали дополнила красной сумочкой, золотыми серьгами и золотой подвеской в виде сердца на тонкой цепочке.

Напомним, в День святого Патрика Джо Байден появился в зеленом галстуке с принтом в виде трилистника и темно-синих носках в зеленый горошек. В надгрудном кармане у него был небольшой букетик этого растения.

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Дата публикации
Просмотры
1072
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