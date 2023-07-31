В объективе папарацци: пресс-секретарь Байдена в красном коротком платье продемонстрировала стройные ноги

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попала в объективы фотографов на базе ВВС США, в штате Мэриленд. Она сопровождала Джо Байдена во время рабочей поездки в штат Мэн.

Карин была одета в красное свободное платье до колен с рукавами-фонариками, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Для удобства вместо туфель на каблуках она обула черные кожаные лоферы на низком ходу.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На лицо Жан-Пьер надела стильные солнцезащитные очки, уши украсила жемчужными серьгами-пусетами, а руки – браслетом и часами. На плече у нее висела коричневая кожаная сумка.

К слову, пресс-секретарь Байдена любит красный цвет и часто приходит на работу в нарядах этого оттенка. Недавно на брифинге она появилась в красивом красном платье миди по фигуре с пикантным вырезом и без рукавов.

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