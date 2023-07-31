В объективе папарацци: пресс-секретарь Байдена в красном коротком платье продемонстрировала стройные ноги

Карин Жан-Пьер обожает красный цвет.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попала в объективы фотографов на базе ВВС США, в штате Мэриленд. Она сопровождала Джо Байдена во время рабочей поездки в штат Мэн.
Карин была одета в красное свободное платье до колен с рукавами-фонариками, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Для удобства вместо туфель на каблуках она обула черные кожаные лоферы на низком ходу.
На лицо Жан-Пьер надела стильные солнцезащитные очки, уши украсила жемчужными серьгами-пусетами, а руки – браслетом и часами. На плече у нее висела коричневая кожаная сумка.
К слову, пресс-секретарь Байдена любит красный цвет и часто приходит на работу в нарядах этого оттенка. Недавно на брифинге она появилась в красивом красном платье миди по фигуре с пикантным вырезом и без рукавов.
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