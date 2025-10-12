В объемном парике и пальто цвета мокко: Брижит Макрон с мужем посетила Германию с визитом

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон с официальным визитом посетили Германию. Там они встретились с премьер-министром земли Саар Анке Релингер перед зданием Государственной канцелярии Саара во время торжеств по случаю Дня немецкого единства.

Первая леди появилась там в элегантном двубортном пальто цвета мокко А-силуэта с золотыми пуговицами. Аутфит она дополнила белым шарфом на шее и сумкой-футляром с монограммой Louis Vuitton.

Брижит надела объемный парик, сделала любимый макияж смоки-айс и украсила руку красивым кольцом с бриллиантами и крупным темным камнем.

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон в платье с кожаным поясом встретилась с принцессой Раджвой и кронпринцем Хусейном.