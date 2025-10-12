- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 464
- Время на прочтение
- 1 мин
В объемном парике и пальто цвета мокко: Брижит Макрон с мужем посетила Германию с визитом
Первая леди Франции сопровождает мужа в рабочей поездке в Германию.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон с официальным визитом посетили Германию. Там они встретились с премьер-министром земли Саар Анке Релингер перед зданием Государственной канцелярии Саара во время торжеств по случаю Дня немецкого единства.
Первая леди появилась там в элегантном двубортном пальто цвета мокко А-силуэта с золотыми пуговицами. Аутфит она дополнила белым шарфом на шее и сумкой-футляром с монограммой Louis Vuitton.
Брижит надела объемный парик, сделала любимый макияж смоки-айс и украсила руку красивым кольцом с бриллиантами и крупным темным камнем.
Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, Брижит Макрон в платье с кожаным поясом встретилась с принцессой Раджвой и кронпринцем Хусейном.