В объемном свитере и джинсах: принцесса Марта Луиза появилась на публике с дочерью

Принцесса Марта Луиза присутствовала на открытии выставки своей старшей дочери Мод Ангелики Бен. Она была одета в сиренево-белый объемный свитер с высокой горловиной и темно-синие джинсы кльош, а обута в остроносые ботинки оттенка металлик на устойчивых каблуках. В руках принцесса держала черную сумку из кожи на которой были разные надписи из страз, и мобильный телефон, на который делала съемку. А дочь принцессы была в цветочном макси-платье, черных туфлях на платформе и с яркой прической, покрасив волосы в зеленый цвет.

Принцесса Марта Луиза с дочерью Мод Ангеликой Бен / Фото: Getty Images

Волосы Марты Луизы были распущены, легкий макияж был на лице, на пальце сверкало кольцо с синим камнем, а в ушах – серьги. Также женщина сделала розовый маникюр.

Принцесса Марта Луиза / Фото: Getty Images

52-летняя принцесса ранее объявила, что 31 августа 2024 года состоится ее свадьбы с Шаманом Друреком. Пара обручилась в июне 2022 года.

Принцесса Марта Луиза и Шаман Друрек / Фото: Getty Images

Напомним, первый муж норвежской принцессы – Ари Бен - в 2019 году покончил жизнь самоубийством, это произошло на Рождество. На тот момент пара уже находилась в разводе, который был оформлен в 2017 году после 15-летнего брака.

Норвежская принцесса Марта Луиза и ее муж Ари Бен / Фото: Getty Images

Читайте также: