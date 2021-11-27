В объемной куртке и белой каске: Юлия Тимошенко опубликовала новую фотографию в соцсети

В объемной куртке и белой каске: Юлия Тимошенко опубликовала новую фотографию в соцсети

Политик показала фотографии из поездки в Запорожье.

Мы уже писали о том, что Юлия Тимошенко посетила Запорожье с рабочим визитом. Оттуда политик выложила в Instagram фотографию.

На ней народный депутат запечалена в объемной фирменной куртке и белой каске.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

"Поела и в каске!", — с юмором подписала фото Тимошенко.

А на своей странице в Facebook Юлия Владимировна опубликовала еще несколько фото из этой поездки.

Юлия Тимошенко / Facebook/Юлия Тимошенко

Под курткой на ней было черное платье миди с драпировкой спереди и с золотыми пуговицами на рукавах и плечах.

Юлия Тимошенко / Facebook/Юлия Тимошенко

Деловой лук она дополнила черными замшевыми сапогами на высокой платформе и каблуке, любимой прической с хвостом и прикорневым объемом, а также нежным макияжем с акцентом на глазах.

Юлия Тимошенко / Facebook/Юлия Тимошенко

Кстати, сегодня, 27 ноября, у Юлии Владимировны день рождения. Ей исполнился 61 год. Поздравляем нардепа!

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