В объемной куртке и белой каске: Юлия Тимошенко опубликовала новую фотографию в соцсети

Политик показала фотографии из поездки в Запорожье.
Мы уже писали о том, что Юлия Тимошенко посетила Запорожье с рабочим визитом. Оттуда политик выложила в Instagram фотографию.
На ней народный депутат запечалена в объемной фирменной куртке и белой каске.
"Поела и в каске!", — с юмором подписала фото Тимошенко.
А на своей странице в Facebook Юлия Владимировна опубликовала еще несколько фото из этой поездки.
Под курткой на ней было черное платье миди с драпировкой спереди и с золотыми пуговицами на рукавах и плечах.
Деловой лук она дополнила черными замшевыми сапогами на высокой платформе и каблуке, любимой прической с хвостом и прикорневым объемом, а также нежным макияжем с акцентом на глазах.
Кстати, сегодня, 27 ноября, у Юлии Владимировны день рождения. Ей исполнился 61 год. Поздравляем нардепа!
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