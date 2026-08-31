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В облегающем платье и на высоких шпильках: помощницу Трампа сфотографировали возле самолета
Натали Гарп продемонстрировала женственный летний аутфит.
Помощницу Дональда Трампа Натали Гарп сфотографировали на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд, когда она направлялась к самолёту Air Force One, вылетавшему в Южную Каролину.
Для поездки Гарп выбрала облегающее платье длины миди с короткими рукавами. Белый наряд украшал крупный флористический принт насыщенного синего цвета с темными контурами. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру женщины.
Аутфит она дополнила классическими кожаными туфлями нюдового цвета на высоких шпильках и вместительной чёрной сумкой с длинными ручками и золотистой фурнитурой.
Свои светлые волосы помощница Трампа собрала в сдержанный пучок и нанесла макияж с акцентом на черных стрелках. В ушах у нее были элегантные жемчужные серьги-пусеты.