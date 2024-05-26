В обнимку с детьми: дворец Монако опубликовал новое фото княгини Шарлин ко Дню матери

Сегодня в Монако отмечают День матери.

Княжеский дворец поделился по этому поводу новым фото княгини Шарлин на котором она запечатлена со своими двумя детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

"С Днем матери", - гласит подпись к фотографии, автором которой выступил королевский фотограф Эрик Матон.

Похоже, снимок был сделан в Париже в день, когда Шарлин сопровождала своего мужа Альбера II в поездке, где президент Эммануэль Макрон вручил Альберу II орден за Заслуги в сельском хозяйстве.

В этот день, напомним, Шарлин выглядела элегантно в светлом костюме в клетку, под который надела белую рубашку. Ее волосы были красиво уложены, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, а на лице был легкий дневной макияж.

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