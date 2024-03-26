В обнимку с дочерью: Сара Йоркская запостила милое фото с принцессой Евгенией

23 марта принцессе Евгении исполнилось 34 года. По этому случаю ее мать Сара опубликовала в своем блоге в Instagram фото, которое ранее не показывала публике.

"С днем рождения мою замечательную дочь @princeseugenie. Я так горжусь той невероятной женщиной, которой ты выросла. Ты продолжаешь удивлять меня каждый день своим упорным трудом, своей грацией, добротой и заботой, которую ты проявляешь к другим. Ты всегда будешь моей милой, умной и заботливой девочкой. Я люблю тебя, Евгения. С днем ​​рождения", - написала Сара.

На снимке мать и дочь сидят на камне, где-то на природе. Сара обнимает Евгению за плечи, прикасаясь лицом к ее голове. А принцесса мило улыбается в кадр.

Также принцесса Евгения в честь своего дня рождения поделилась с подписчиками фотографией со своим младшим сыном Эрнестом и написала, что ее сыновья делают ее счастливой.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему принцесса Евгения не хочет исполнять королевские обязанности.

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