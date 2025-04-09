В обнимку с собаками: герцогиня Софи на душевном мероприятии в Виндзоре

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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60-летняя Софи прибыла в Виндзорский парк, где провела день, наслаждаясь демонстрацией охотничьих собак, чаепитием и общением со щенками, а также встречаясь с членами клуба и их собаками, чтобы узнать больше о породе и ее предназначении.

Клуб был основан в 1924 году и занимается разведением и дрессировкой чистокровных желтых лабрадоров-ретриверов, а герцогиня является его покровительницей.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи встретили несколько членов клуба, после чего она прогулялась по территории, осмотрела памятные вещи клуба и познакомилась с собаками, а затем приняла участие в показательном выступлении с собаками перед дневным чаем.

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Фотографы сделали несколько милых снимком Софи с собаками, которые она, судя по всему, обожает.

Одета герцогиня Софи в этот день была в полосатый трикотажный топ, льняной удлиненный жакет и молочные джинсы с высокой талией. У Софи был красный маникюр, золотые серьги-кольца с цветами и миниатюрная золотая подвеска на шее.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, недавно герцогиня Софи в костюме от Victoria Beckham совершила визит в Брюссель в качестве покровительницы Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) и Plan International UK.