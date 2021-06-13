В образе lady in red: Джилл Байден в приталенном платье и на шпильках пришла на встречу

Первая леди США выбрала для своего выхода красивый наряд.
Во время саммита G7 в Корнуолле, Великобритания, первая леди США Джилл Байден продемонстрировала несколько стильных луков.
В первый день саммита на пляже отеля Carbis Bay прошла встреча лидеров "Большой семерки" в курортном городе Карбис-Бэй. Там госпожа Байден появилась в эффектном образе lady in red. На ней было красное платье длины миди приталенного силуэта от Brandon Maxwell с легкими рюшами на подоле.
Наряд жена президента дополнила красными замшевыми туфлями на шпильках. Аутфит Джилл дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на пышных ресницах. На шее у нее висели золотые подвески на деликатных цепочках, а на руках были золотой браслет, жемчужный и часы. Уши она украсила золотыми круглыми серьгами.
На вечернем приеме для лидеров G7, организованном премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в рамках проекта "Эдем" в Сент-Остелле, первая леди США предстала в тренце цвета слоновой кости от Gabriela Hearst с интересным поясом, из-под которого выглядывала темно-синяя блузка с цветочным принтом.
Аутфит Джилл дополнила замшевыми темно-синими туфлями и черным клатчем из крокодиловой кожи. На правой ноге у нее был налеплен пластырь.
Вчера, 12 июня, госпожа Байденг встретилась с военными серфингистами Bude Surf Veterans и их семьями в Ньюлине.
На ней было темно-синее платье интересного кроя с пестрой цветочной вышивкой.
В ушах у Джилл были лаконичные серьги в виде цветков. Когда Байден вышла на солнце, она одела очки-авиаторы.
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