В образе lady in red: Джилл Байден в приталенном платье и на шпильках пришла на встречу

Первая леди США выбрала для своего выхода красивый наряд.

Во время саммита G7 в Корнуолле, Великобритания, первая леди США Джилл Байден продемонстрировала несколько стильных луков.

В первый день саммита на пляже отеля Carbis Bay прошла встреча лидеров "Большой семерки" в курортном городе Карбис-Бэй. Там госпожа Байден появилась в эффектном образе lady in red. На ней было красное платье длины миди приталенного силуэта от Brandon Maxwell с легкими рюшами на подоле.

Джилл Байден / Associated Press

Наряд жена президента дополнила красными замшевыми туфлями на шпильках. Аутфит Джилл дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на пышных ресницах. На шее у нее висели золотые подвески на деликатных цепочках, а на руках были золотой браслет, жемчужный и часы. Уши она украсила золотыми круглыми серьгами.

Джо и Джилл Байдены / Associated Press

На вечернем приеме для лидеров G7, организованном премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в рамках проекта "Эдем" в Сент-Остелле, первая леди США предстала в тренце цвета слоновой кости от Gabriela Hearst с интересным поясом, из-под которого выглядывала темно-синяя блузка с цветочным принтом.

Джилл Байден / Associated Press

Аутфит Джилл дополнила замшевыми темно-синими туфлями и черным клатчем из крокодиловой кожи. На правой ноге у нее был налеплен пластырь.

Джилл Байден / Associated Press

Вчера, 12 июня, госпожа Байденг встретилась с военными серфингистами Bude Surf Veterans и их семьями в Ньюлине.

Джилл Байден / Associated Press

На ней было темно-синее платье интересного кроя с пестрой цветочной вышивкой.

Джилл Байден / Associated Press

В ушах у Джилл были лаконичные серьги в виде цветков. Когда Байден вышла на солнце, она одела очки-авиаторы.

Джилл Байден / Associated Press

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