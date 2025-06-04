В образе "леди-босс": королева Испании Летиция надела стильный костюм и трендовые лоферы

52-летняя королева Летиция посетила с мужем город Браньосера, в рамках мероприятий, запланированных на 10-ю годовщину вступления на престол короля Филиппа.
Летиция надела брючный костюм оттенка марсала от бренда Bleis, который сочетала с блузой от Boss и удобными черными лоферами Massimo Dutti.
Этот образ королевы дополняли лаконичные золотые серьги, легкий макияж и прическа с локонами. Также традиционно Летиция не закрашивает седину, демонстрируя публике свои серебристые пряди.
Напомним, что юбилей коронации Филиппа VI состоится 19 июня. Монархом он стал после отречения его отца, короля Хуана Карлоса I от престола. Церемония прошла на Конгрессе депутатов в Мадриде. Король поклялся соблюдать конституцию и выступил с речью, в которой выразил надежду на будущее Испании.