В образе "леди-босс": королева Испании Летиция надела стильный костюм и трендовые лоферы

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

52-летняя королева Летиция посетила с мужем город Браньосера, в рамках мероприятий, запланированных на 10-ю годовщину вступления на престол короля Филиппа.

Летиция надела брючный костюм оттенка марсала от бренда Bleis, который сочетала с блузой от Boss и удобными черными лоферами Massimo Dutti.

Королева Летиция / © Getty Images

Этот образ королевы дополняли лаконичные золотые серьги, легкий макияж и прическа с локонами. Также традиционно Летиция не закрашивает седину, демонстрируя публике свои серебристые пряди.

Реклама

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, что юбилей коронации Филиппа VI состоится 19 июня. Монархом он стал после отречения его отца, короля Хуана Карлоса I от престола. Церемония прошла на Конгрессе депутатов в Мадриде. Король поклялся соблюдать конституцию и выступил с речью, в которой выразил надежду на будущее Испании.

Король Филипп VI и королева Испании Летиция позируют с дочерьми принцессой Софией и принцессой Леонор в день коронации, 19 июня 2014 года / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press