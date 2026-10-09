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В образе осенних оттенков: королева Матильда попала под прицел фотографов
Королева Матильды появилась на мероприятии в ярком образе и с ребенком на руках.
Бельгийская королева посетила вчера две организации, получившие премию Королевы Матильды 2026 года: Vzw Alba в Грез-Дуасо.
На встречу Матильда приехала в коротком горчичном жакете и кейпе сверху и серых брюках-клеш со стрелками и обула обута в остроносые туфли-лодочки на каблуках.
Ее Величество дополнила образ крупными золотыми серьгами в ушах, а также несколькими золотыми браслетами и часами на запястье. Она сделала укладку и макияж. Королеву запечатлели в момент, когда она держала на руках маленького ребенка и это выглядело очень мило.
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Ранее король и королева Бельгии, напомним, организовали прием во дворце Лакен в Брюсселе в честь спортсменов, отличившихся за последние два года.