В образе от Zara: принцесса Беатрис с мужем и сестрой сходила на вечеринку к знаменитой подруге

Принцесса Беатрис, ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци и сестра принцесса Евгения сходили вместе на вечеринку к своей подруге.

Они собрались на частной вечеринке певицы Элли Голдинг. Принцесса Беатрис была в черной рубашке от Zara и изумрудной плиссированной юбке тоже от этого же бренда. Через плечо у нее висела сумка от Yves Saint Laurent, а обута Беатрис была в черные остроносые туфли от Zara с блестящей пряжкой. Волосы ее были собраны сзади заколкой, а на лице был очень легкий макияж. Из украшений принцесса надела только кольца на пальцы.

Принцесса Беатрис, Элли Голдинг и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Ее сестра принцесса Евгения приехала на вечеринку с предыдущего мероприятия. Она посещала прием и групповую дискуссию о приверженности индустрии моды устойчивому развитию, где появилась в сером платье в рубчик от Gabriela Hearst, стоимостью 1550 долларов и в песочных замшевых туфлях на каблуках Gianvito Rossi.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Также Беатрис на вечеринке сопровождал муж Эдоардо Мапелли-Моцци. Он надел песочную жилетку, брюки и молочную рубашку.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что мать пасынка Беатрис рассказала, какая из принцессы мачеха.

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