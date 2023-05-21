В образе пчеловода: в аккаунте Уэльских поделились забавным фото Кейт Миддлтон

20 мая отмечался Всемирный день пчел. На официальной странице принца и принцессы Уэльских опубликовали новое фото Кейт Миддлтон по случаю праздника.

На снимке принцесса Кейт появилась в защитном костюме и продемонстрировала, как умело обращается с пчелами. Фотография была сделана одним из любимых фотографов принцессы Кейт и ее мужа принца Уильяма - Мэттом Портеусом еще прошлым летом. Опубликовав пост Уэльские хотели подчеркнуть, каким важным является вклад членов королевской семьи в создание условий для процветания насекомых.

"Пчелы являются жизненно важной частью нашей экосистемы, и сегодня у нас есть прекрасная возможность повысить осведомленность о важной роли, которую пчелы и другие опылители играют в поддержании здоровья людей и планеты", - говорится в подписи.

Говорят, Кейт держит пчел в их с Уильямом доме Анмер Холл в поместье Сандрингем, том самом, который им на свадьбу подарила покойная королева Елизавета II.

Поместье Уэльских Анамер-Холл / Фото: Getty Images

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