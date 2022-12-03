В образе с "голым" эффектом: Джилл Байден потрясла эффектным платьем на ужине в Белом доме

Очень символично, но в первый день зимы президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден устроили свой первый государственный ужин после переезда в Белый дом в 2021 году. Почетными гостями этого мероприятия стали президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Однако также на этом светском мероприятии были и другие гости, среди которых можно было встретить известных личностей и политиков. Сам ужин был оформлен также символически в красной, белой и синей тематике - это была дань уважения флагам обеих стран. Однако нельзя не обратить внимания, что также залы Белого дома были пышно украшены к приближающемуся Рождеству.

Конечно же особое внимание на мероприятии было приковано к его хозяйке - первой леди США. Госпожа Байден решила выбрать для ужина очень эффектный лук - синее платье от своего любимого бренда Oscar de la Renta с бежевой подкладкой и открытыми плечами. Такой дизайн наряда создавал "голый" эффект, поэтому смотрелся еще интересней.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Завершили этот образ бриллиантовые серьги, вечерняя прическа, макияж и туфли на высоких каблуках.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

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