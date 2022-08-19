В образе total black и с элегантной прической: Елена Зеленская посетила клинику во Львовской области

Первая леди показала снимки своего визита в центр, где будут заниматься протезированием взрослых и детей.

Елена Зеленская присоединилась к команде специализированной клиники по протезированию и реконструкции Superhumans как член правления. В рамках своего визита во Львовскую область первая леди посетила клинику и встретилась с ее командой. Фотографиями оттуда она поделилась в Instagram.

Заведение создадут на Львовщине путем модернизации одной из больниц. Оно будет фокусироваться на протезировании взрослых и детей, хирургических операциях по реконструкции и восстановлению изуродованных частей тела или головы, а также лечении посттравматического стрессового расстройства. К работе в центре будут привлечены лучшие медицинские специалисты из США и ЕС.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Это очень важно – научиться оказывать таким пострадавшим помощь именно дома, в Украине. Я всегда подчеркиваю свои проекты по безбарьерности: Украина должна стать самой комфортной, человекоцентрической страной. Где ни для кого нет преград, где все граждане – суперлюди с супервозможностями", – написала супруга президента в посте.

К созданию клиники присоединилась звездная команда амбасадоров, которые будут распространять информацию о проекте, привлечь средства и специалистов. В частности, это рок-звезда Стинг и его жена, кинорежиссер и активистка Труди Стайлер, CEO и президент фонда семьи Ричарда Брэнсона Virgin Unite Жан Оэльванг, актер Лиев Шрайбер, известный американский изобретатель и инноватор, основатель компании Not Impossible Labs Мик Эбелинг.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Агрессор пытается отобрать у украинцев полноценную жизнь и возможности. И именно поэтому наша задача – как можно быстрее вернуть их раненым соотечественникам, нашим суперлюдям. Это тоже сверхважная часть нашей победы", — подытожила Елена.

На этой встрече Зеленская предстала в черном наряде, состоявшем из жакета без воротника и прямых брюк, и черных балетках. Талию она подчеркнула черным тонким ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила элегантной прической, нежным макияжем и золотыми лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, во Львове первая леди продемонстрировала стильный удобный лук в стиле кэжуал. На ней был черный жакет без воротника, белая футболка джинсы и патриотические белые кеды Stand With Ukraine, у которых были задники в голубом и желтом цветах.

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