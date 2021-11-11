В образе total black и в самолете: Юлия Тимошенко показала фото из аэропорта

Политик сфотографировалась с коллегами в самолете.
Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram новое фото, сделанное сегодня. Нардеп сфотографировалась со своими коллегами в самолете в аэропорту "Борисполь" перед вылетом во Львов.
"Город Льва, встречай!" – подписала фотографию политик.
Одета Юлия Владимировна во все черное. На лице у нее черная маска. Волосы она собрала в хвост, уши украсила серьгами-кольцами и завершила лук оптическими очками в черной оправе.
А вчера, 10 ноября, Тимошенко побывала в эфире политической телепередачи. Там она появилась в обтягивающем серо-черном платье миди с белыми и красными вставками, удлиняющими ее силуэт. Наряд также имел бело-красные лампасы по бокам. Из-под платья выглядывал серый воротник и манжеты от рубашки.
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