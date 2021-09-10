В образе total black: стильная Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

60-летний лидер партии "Батькивщина" уже третий день подряд демонстрирует в стенах парламента эффектные образы.

Модница Юлия Тимошенко продолжает выгуливать в Верховной Раде стильные луки, которыми она запаслась на новый рабочий сезон. На сегодняшнем заседании парламента Юлия Владимировна продемонстрировала деловой образ total black. На политике был обтягивающий жакет со стильными пуговицами и воротником-стойкой.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Нардеп снова появилась с той же прической, с какой мы ее видим уже третий день подряд, — собранные волосы в боковой хвост.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Свой аутфит Тимошенко дополнила оптическими очками в изысканной оправе и лаконичными серьгами.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

А вчера Юлия Владимировна продемонстрировала в стенах парламента эффектный лук в костюме, очень похожем на бренд Louis Vuitton. Он состоял из белого приталенного жакета с коричневыми кожаными вставками и коричневой юбки длины миди. Наряд прекрасно сидело на ее похудевшей фигуре.

Юлия Тимошенко / УНИАН

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Стильные образы Юлии Тимошенко (25 фото)

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